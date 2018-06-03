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Помер хореограф Бойченко: добірка робіт молодого генія

1.6тЧитати новину російською

В Україні помер молодий український хореограф і режисер Микола Бойченко, який працював в таких проектах, як "Танцюють Всі", "Україна має талант" та X-Factor.

Смерть наздогнала чоловіка у віці 32 років в п'ятницю, 1 червня. Ймовірною причиною називаються наслідки запалення легенів.

OBOZREVATELзібрав деякі роботи молодого генія, який також є засновником київського балету D'Arts Dance Project.

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Помер відомий італійський режисер

Як повідомлявOBOZREVATEL, українці сумують за неймовірно талановитим режисером-постановником Миколою Бойченком.

Місце
УкраїнаКиїв
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