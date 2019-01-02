Помер автор легендарних російських хітів Кріс Кельмі

У Підмосков'ї на 64 році життя помер відомий співак Кріс (Анатолій) Кельмі.

Про це повідомляє "СтарХіт" з посиланням на власне джерело. Уточнюється, що він помер після новорічної ночі. Цю інформацію також підтвердили в Наро-Фомінському морзі для РІА "Новости", а причину смерті визначить експертиза.

У свою чергу брат розповів, що екс-дружина Людмила була останньою, хто бачив його живим. Вона відвідувала Кельмі напередодні свят, 30 грудня. Відтоді музикант не виходив на зв'язок.

Кріс Кельмі instagram

"Зараз я знаю те, що й ви. Перебуваю за містом, на мої дзвінки ніхто не відповідає. Дружина його теж не бере трубку, весь день намагаюся їй додзвонитися. Вона перестала брати телефон після того, як їй зателефонували з телебачення і попросили коментарі. Чекаю на повідомленя від коменданта, який обіцяв приїхати додому і подивитися, що там. Але факт смерті є з величезною часткою ймовірності. Якби він потрапив до лікарні, захворів, зі мною б зв'язалися або він сам, або знайомі. Комендант сказав, що приїде тільки завтра вранці", – уточнив брат Євген Суслін.

За даними видання, співак останнім часом жив самітником. Ще в грудні з'явилася інформація, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

Кріс Кельмі – радянський і російський співак і композитор. Він є творцем музичних колективів "Високосне літо" і "Рок-Ателье", а також був учасником гурту "Автограф".

Популярність йому принесли такі хіти, як: "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Більше того, він написав музику до мультфільму "Пес у чоботях".

У співака були проблеми з алкоголем. Відомо, що в 2012 році він попадався на водінні в нетверезому вигляді в Москві. А в 2014 році Кельмі позбавили права керування транспортом після відмовила від проходження медичного огляду. І нове порушення ПДР він зробив в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Росії помер відомий співак Євген Осін. Причиною називали зупинку серця.

Прощання з артистом відбулося 20 листопада, на Троєкуровському кладовищі в Москві.