Полякова, Могилевська та Кензов привітали Костянтинівку з Днем міста

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років. Фонд Бориса Колеснікова спільно з міською радою зробив подарунок місцевим жителям – організував масштабний концерт із виступом відомих естрадних виконавців.

"Ювілей Костянтинівки – це наше спільне свято. Він об'єднав усіх, хто любить місто і працює на його благо. З Костянтинівкою нас пов'язують роки дружби та плідної співпраці. Тут мій Фонд реалізує безліч благодійних проєктів і програм. Зокрема, на базі Костянтинівського професійного ліцею функціонує наша Школа кухарського мистецтва, а в міжшкільному КПК нами відкрито першу в Україні соціальну автошколу. Щорічно в День знань і День Миколая юні костянтинівці отримують від Фонду та ХК "Донбас" солодкі подарунки та фірмові рюкзаки зі шкільним приладдям. Тут ми реалізуємо наші соціальні акції з установлення ліфтів у багатоповерхівках міста і дитячих майданчиків у дворах; реставрації пам'яток Другої світової війни", – сказав Борис Колесніков, президент благодійного Фонду.

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

"Ми оновлюємо матеріально-технічну базу в навчальних закладах; організовуємо поїздки талановитої молоді Костянтинівки по Україні і на провідні світові галузеві виставки; надаємо адресну допомогу юним спортсменам. Не забуваємо і про допомогу закладам міста в боротьбі з коронавірусом. Я дуже вірю в щасливе майбутнє Костянтинівки, і ми створюємо його вже сьогодні. Наприклад, компанія "Конті" планує будівництво нової фабрики із сучасним технопарком, а в планах Фонду та ХК "Донбас" – побудувати спортивно-концертний комплекс із льодовою ареною і басейном на 2500-3000", – додав він.

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

До вечора місцевий Парк культури і відпочинку заповнили гості свята, для яких було облаштовано фотозони, спортивні локації, ярмарок майстрів, проводилися майстер-класи для дітей. Зі сцени улюблене місто вітали місцеві творчі колективи, юні співаки і танцюристи, а кавер-бенд MoonJam радував хітами в сучасній обробці.

Наталя Могилевська, Олег Кензов і Оля Полякова влаштували тригодинний запальний концерт, якого Костянтинівка до цього вечора ще не бачила. Привітавши присутніх з ювілеєм міста, вони виконали свої найвідоміші композиції, а публіка дружно їм підспівувала.

Загалом гостями яскравого і незабутнього свята від Фонду Бориса Колеснікова стали понад 10 000 гостей. Усі присутні – від малого до великого – отримали заряд гарного настрою і позитивних емоцій, яких у карантин багатьом так не вистачає.

"Ми сміливо можемо назвати сьогоднішній захід подією року в Костянтинівці, прекрасною нагодою провести час із друзями та сім'ями. Ми дуже скучили за живим спілкуванням і відчуттям свята. Сьогодні це все надолужили – побули разом, побачили улюблених зірок, натанцювалися. Спасибі Борисові Вікторовичу за такий душевний подарунок, він завжди розуміє наші потреби. А скільки всього він зробив і продовжує робити для нашого міста! А як він дбає про нашу молодь! Дуже його поважаю і від щирого серця ще раз дякую за свято", – розповіла Ірина Агапова, мешканка Костянтинівки.

Нагадаємо, що Фонд Бориса Колеснікова 12 років реалізує благодійні ініціативи в Донецькій області. За цей час він надав всебічну підтримку тисячам школярів і студентів регіону.