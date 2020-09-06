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Полякова, Могилевська та Кензов привітали Костянтинівку з Днем міста

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Шоу
1,9 т.
Полякова, Могилевська та Кензов привітали Костянтинівку з Днем міста

Полякова, Могилевська та Кензов привітали Костянтинівку з Днем міста. Фонд Бориса Колеснікова

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років. Фонд Бориса Колеснікова спільно з міською радою зробив подарунок місцевим жителям – організував масштабний концерт із виступом відомих естрадних виконавців.

"Ювілей Костянтинівки – це наше спільне свято. Він об'єднав усіх, хто любить місто і працює на його благо. З Костянтинівкою нас пов'язують роки дружби та плідної співпраці. Тут мій Фонд реалізує безліч благодійних проєктів і програм. Зокрема, на базі Костянтинівського професійного ліцею функціонує наша Школа кухарського мистецтва, а в міжшкільному КПК нами відкрито першу в Україні соціальну автошколу. Щорічно в День знань і День Миколая юні костянтинівці отримують від Фонду та ХК "Донбас" солодкі подарунки та фірмові рюкзаки зі шкільним приладдям. Тут ми реалізуємо наші соціальні акції з установлення ліфтів у багатоповерхівках міста і дитячих майданчиків у дворах; реставрації пам'яток Другої світової війни", – сказав Борис Колесніков, президент благодійного Фонду.

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

Фонд Бориса Колеснікова організував свято до Дня Костянтинівки

"Ми оновлюємо матеріально-технічну базу в навчальних закладах; організовуємо поїздки талановитої молоді Костянтинівки по Україні і на провідні світові галузеві виставки; надаємо адресну допомогу юним спортсменам. Не забуваємо і про допомогу закладам міста в боротьбі з коронавірусом. Я дуже вірю в щасливе майбутнє Костянтинівки, і ми створюємо його вже сьогодні. Наприклад, компанія "Конті" планує будівництво нової фабрики із сучасним технопарком, а в планах Фонду та ХК "Донбас" – побудувати спортивно-концертний комплекс із льодовою ареною і басейном на 2500-3000", – додав він.

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років

До вечора місцевий Парк культури і відпочинку заповнили гості свята, для яких було облаштовано фотозони, спортивні локації, ярмарок майстрів, проводилися майстер-класи для дітей. Зі сцени улюблене місто вітали місцеві творчі колективи, юні співаки і танцюристи, а кавер-бенд MoonJam радував хітами в сучасній обробці.

Наталя Могилевська, Олег Кензов і Оля Полякова влаштували тригодинний запальний концерт, якого Костянтинівка до цього вечора ще не бачила. Привітавши присутніх з ювілеєм міста, вони виконали свої найвідоміші композиції, а публіка дружно їм підспівувала.

Загалом гостями яскравого і незабутнього свята від Фонду Бориса Колеснікова стали понад 10 000 гостей. Усі присутні – від малого до великого – отримали заряд гарного настрою і позитивних емоцій, яких у карантин багатьом так не вистачає.

"Ми сміливо можемо назвати сьогоднішній захід подією року в Костянтинівці, прекрасною нагодою провести час із друзями та сім'ями. Ми дуже скучили за живим спілкуванням і відчуттям свята. Сьогодні це все надолужили – побули разом, побачили улюблених зірок, натанцювалися. Спасибі Борисові Вікторовичу за такий душевний подарунок, він завжди розуміє наші потреби. А скільки всього він зробив і продовжує робити для нашого міста! А як він дбає про нашу молодь! Дуже його поважаю і від щирого серця ще раз дякую за свято", – розповіла Ірина Агапова, мешканка Костянтинівки.

Нагадаємо, що Фонд Бориса Колеснікова 12 років реалізує благодійні ініціативи в Донецькій області. За цей час він надав всебічну підтримку тисячам школярів і студентів регіону.

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УкраїнаФонд Бориса КолесніковаБорис КолесніковНаталя МогилевськаОля Полякова
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