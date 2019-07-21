Полякова блиснула шикарними грудьми: гарячі фото

Популярна українська поп-діва Оля Полякова похвалилася розкішними грудьми.
У Instagram артистка опублікувала відео в сторіс, зроблене після чергового концерту.
На ньому Полякова під різними ракурсами позує перед камерою у вбранні з глибоким декольте, яке підкреслює її ефектні форми.
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.
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