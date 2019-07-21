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Полякова блиснула шикарними грудьми: гарячі фото

2.4т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Оля Полякова похвалилася розкішними грудьми.

У Instagram артистка опублікувала відео в сторіс, зроблене після чергового концерту.

На ньому Полякова під різними ракурсами позує перед камерою у вбранні з глибоким декольте, яке підкреслює її ефектні форми.

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Полякова в латексі показала свої "принади"
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола Полякова приголомшила шанувальників пікантним фото, використавши популярний в мережі додаток.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Полякова сверкнула шикарной грудью??? Обоз да ладно )))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Силикон небось,а так у нее ноги одни и хорошие если с нее смыть грим то она обычная серая мышка)))))видел я ее без грима никакая,поет хорошо и ногами хорошо машет и все
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