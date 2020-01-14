"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України

В мережі з`явився жартівливий ролик, зроблений на підтримку України, на основі патріотичної комедії "Наші котики". Так, його створили за допомогою застосування цифрових технологій, завдяки яким вдалося досягти портретної схожості з такими акторами, як Нік Пратт, Морган Фріман та Пітер Дінклейдж.

Відео було опубліковане Telegram-каналом "ДвіЩ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

На початку ролика, який, як у фільм, розповідає про бійців АТО, прототип Моргана Фрімана чує звук вибуху та йде у бій.

"Слава Україні! Чорт, я зараз покажу путінофілам, хто тут господар!" – каже він.

Крім того, інші персонажі заявляють, що хочуть бути добровольцями АТО. Адже туди йдуть найкращі люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкіним зробила пародію на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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