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14 січня • оновлено в 16:38
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"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України

4.6т
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В мережі з`явився жартівливий ролик, зроблений на підтримку України, на основі патріотичної комедії "Наші котики". Так, його створили за допомогою застосування цифрових технологій, завдяки яким вдалося досягти портретної схожості з такими акторами, як Нік Пратт, Морган Фріман та Пітер Дінклейдж.

Відео було опубліковане Telegram-каналом "ДвіЩ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України
"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України
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На початку ролика, який, як у фільм, розповідає про бійців АТО, прототип Моргана Фрімана чує звук вибуху та йде у бій.

"Слава Україні! Чорт, я зараз покажу путінофілам, хто тут господар!" – каже він.

"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України

Крім того, інші персонажі заявляють, що хочуть бути добровольцями АТО. Адже туди йдуть найкращі люди.

"Покажу путінофілам, хто тут господар!" Зірки Голлівуду "знялися" в ролику на підтримку України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкіним зробила пародію на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Уб-лю-дки урук-хайские, типа "северга" анус свой выворачивают на изнанку - чтобы побольше экскрементов вылить на Украину и украинцев. Так и хочется ответить словами из фильма "По модному" : "Ах ти - скажений виплодок, халдей прокажений, та ти мізинця нашого не вартий". Если таких как "северг"(ограниченных черноротых сявок) берут в ряды троллей - плохенько все у них, если приходится брать "лучших из худших". А видео - классное, ка-ца-пня такого - никогда не дождется. Вот и исходят желчью.
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фил филька
фил филька
а что с авторскими правами? или пох?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Снимите фильм про Керченский пролив без моста ...
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