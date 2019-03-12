"Похмілля?" Галкін стривожив шанувальників зовнішнім виглядом

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, пародист Максим Галкін стурбував шанувальників зовнішнім виглядом.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому порадів приходу весни (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Судячи з кадрів, Галкін знявся після сну. У нього було скуйовджене волосся і синці під очима. Однак, дехто подумав, що в артиста – похмілля. "Вигляд як із похмілля", – написали в мережі.

Максим Галкін Скріншот

Також Галкін показав букет квітів, пожартувавши, що нарвав їх у саду, після чого перефразував фразу з вірша Олександра Пушкіна: "Весна... Селянин тріумфуючи, на санях виростив траву".

У відповідь користувачі, дивлячись на його зовнішній вигляд, почали жартувати про легкі наркотики: "Максе, яку траву виростив селянин", "Яку виростив, ту і викурив", "Марихуану або самосад", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін розповів про стан Алли Пугачової, зазначивши, що на сцені і вдома примадонна є двома різними людьми.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!