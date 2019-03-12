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"Похмілля?" Галкін стривожив шанувальників зовнішнім виглядом

4.5тЧитати матеріал російською

Чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, пародист Максим Галкін стурбував шанувальників зовнішнім виглядом.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому порадів приходу весни (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Судячи з кадрів, Галкін знявся після сну. У нього було скуйовджене волосся і синці під очима. Однак, дехто подумав, що в артиста – похмілля. "Вигляд як із похмілля", – написали в мережі.

Максим Галкін

Максим Галкін

Скріншот

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Також Галкін показав букет квітів, пожартувавши, що нарвав їх у саду, після чого перефразував фразу з вірша Олександра Пушкіна: "Весна... Селянин тріумфуючи, на санях виростив траву".

У відповідь користувачі, дивлячись на його зовнішній вигляд, почали жартувати про легкі наркотики: "Максе, яку траву виростив селянин", "Яку виростив, ту і викурив", "Марихуану або самосад", – написали в коментарях.

"Похмілля?" Галкін стривожив шанувальників зовнішнім виглядом
"Похмілля?" Галкін стривожив шанувальників зовнішнім виглядом
"Похмілля?" Галкін стривожив шанувальників зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін розповів про стан Алли Пугачової, зазначивши, що на сцені і вдома примадонна є двома різними людьми.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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