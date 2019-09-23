"Почнемо з чистого аркуша": "Квартал 95" зворушив українців новою потужною піснею

У мережі здобуває популярність нова пісня "Кварталу 95" "С чистого листа", яку вони презентували в Туреччині.

Так, ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі студії. У мережі припустили, що пісня присвячена президенту України Володимиру Зеленському (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Не верит система, что эти стены сломал. Такой же, как все мы, он здесь недавно стоял. Давай со страною, как с близким другом на "ты". У всех нас порою должны сбываться мечты. О том, что наступит мир и покой, все снова вернется, мы вернемся домой. Страна улыбнется и заплатив по счетам, мы что-то начнем здесь с чистого листа", — говориться в тексті пісні.

"Квартал 95" скріншот з відео

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"Дуже класна пісня, Зеленський точно оцінить на ура", "Молодці хлопці! Дякую, Володимире Олександровичу, що піднімаєте країну", "Ось і справжні друзі, які його підтримують! Вся Україна також з тобою, Вова", "Черговий шедевр від кварталу . І як завжди — зі змістом. Браво", — прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час форуму YES в Києві піднявся на сцену до акторів "95 Кварталу".

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