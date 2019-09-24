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24 вересня • оновлено в 14:18
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"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом

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Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла, як на початку знайомства її партнер Позитив (Олексій Завгородній) підбивав до неї клини.

Цим вона поділилася в інтерв'ю журналу "Віва". "Пам'ятаю, за обідом ми сіли навпроти один одного, я була в жовтих квадратних окулярах, і Льоша мені каже:" Ну зніми ти ці окуляри! У тебе такі красиві очі! "Коротше, почав до мене підбивати клини", – розповіла співачка про їхню першу зустріч.

"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом

Відзначимо, що зараз Дорофєєва одружена з співаком Володимиром Дантесом, а Позитив одружений на Ганні Завгородній.

"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом
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"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом
"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом
"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом
"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Олексій Завгородній (Позитив) Надія Дорофєєва Володимир Дантес
Місце
Україна
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