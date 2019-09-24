"Почав підбивати клини": Дорофєєва натякнула на роман з Позитивом

Солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла, як на початку знайомства її партнер Позитив (Олексій Завгородній) підбивав до неї клини.

Цим вона поділилася в інтерв'ю журналу "Віва". "Пам'ятаю, за обідом ми сіли навпроти один одного, я була в жовтих квадратних окулярах, і Льоша мені каже:" Ну зніми ти ці окуляри! У тебе такі красиві очі! "Коротше, почав до мене підбивати клини", – розповіла співачка про їхню першу зустріч.

Відзначимо, що зараз Дорофєєва одружена з співаком Володимиром Дантесом, а Позитив одружений на Ганні Завгородній.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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