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8 листопада • оновлено в 21:20
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"Почала німіти нога!" Популярного в Росії актора терміново госпіталізували

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Російського актора Ігоря Верніка екстрено госпіталізували в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За їхньою інформацією, артисту терміново викликали "швидку" в МХТ ім.Чехова.

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Ігор Верник

Ігор Верник

"Актор попросив викликати медиків через різкі болі. Крім того, у нього почала німіти нога", – йдеться в публікації.

Стверджується, що після лікарського огляду та надання першої допомоги Верника забрали в лікарню.

Пізніше телеканал "360" повідомив, що зв'язався з братом Верника, який прояснив ситуацію:

"У Ігоря загострення остеохондрозу. Його привезли до Боткінської лікарні, зробили обстеження, знеболюючий укол і відпустили додому, так як підстав для госпіталізації немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верника застали за грубим порушенням ПДР – зірка телесеріалів проїхався на позашляховику по пішохідній зоні в Москві, вимагаючи від перехожих звільнити йому дорогу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Ігор Верник
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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