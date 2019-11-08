"Почала німіти нога!" Популярного в Росії актора терміново госпіталізували

Російського актора Ігоря Верніка екстрено госпіталізували в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За їхньою інформацією, артисту терміново викликали "швидку" в МХТ ім.Чехова.

Ігор Верник

"Актор попросив викликати медиків через різкі болі. Крім того, у нього почала німіти нога", – йдеться в публікації.

Стверджується, що після лікарського огляду та надання першої допомоги Верника забрали в лікарню.

Пізніше телеканал "360" повідомив, що зв'язався з братом Верника, який прояснив ситуацію:

"У Ігоря загострення остеохондрозу. Його привезли до Боткінської лікарні, зробили обстеження, знеболюючий укол і відпустили додому, так як підстав для госпіталізації немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верника застали за грубим порушенням ПДР – зірка телесеріалів проїхався на позашляховику по пішохідній зоні в Москві, вимагаючи від перехожих звільнити йому дорогу.

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