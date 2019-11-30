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1 грудня • оновлено в 06:27
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По-звірячому побили і зґвалтували: відома російська актриса зробила відверте зізнання

9.4т
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Радянська і російська актриса Наталія Андрейченко розповіла подробиці про те, як в юності стала жертвою зґвалтування.

В інтерв'ю Андрію Малахову згадала, як в 18 років поверталася після репетиції на таксі. Але водій раптово повернув зі шляху, після чого накинувся на дівчину.

Відчувалося, він робить це не в перший раз, я на секунду розгубилася, але потім вивернулася, розбила ногою лобове скло і вилізла з машини", – розповіла вона.

Таксист не відходив і знову схопив її, але в цей момент на дорозі показалися двоє молодих людей. Прогнавши кривдника, хлопці запропонували провести перелякану дівчину, але пройшовши кілька кроків, повалили її на землю, почали бити, а потім зґвалтували.

Новини
"Приставив до лопаток ніж": відому радянську актрису ледь не зґвалтували

Наталя Андрейченко

Наталя Андрейченко

скріншот

"Біль був жахливий, моторошні удари по голові, кулаками в обличчя, я втрачала свідомість, потім взагалі перестала бачити, очі закрила гематома... Відчувши, що вони пішли, я навпомацки почала повзти", – згадала актриса.

Гвалтівників знайшли і засудили. Один з них, як виявилося, навчався в одній школі з Андрейченко. "Я впевнена, кожна людина повинна хоча б спробувати пробачити", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Наталя Андрейченко відкрила свою школу для талановитих дітей в Москві, але бізнес прогорів.

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Особа
Наталя Андрейченко
Місце
Росія
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Это был не ее день
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