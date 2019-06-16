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"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику

1.6тЧитати матеріал російською

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова нарвалася на критику через відвертий знімок.

У Instagram Бузова опублікувала фото в халаті, блиснувши грудьми без бюстгальтера. Дівчина також уточнила, що відпочиває у Вероні (Італія).

Проте кадр не викликав захоплення у її шанувальників, які жорстко розкритикували Бузову за фігуру.

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Ольга Бузова

Ольга Бузова

Instagram

"Плоска, як дошка", "Мадам в образі", "Хотілося сексуально, а вийшло як завжди", "Не ростуть", "А де груди? З'їла?" "Дошка і два соска", - пишуть вони.

"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику
"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику
"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику
"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику
"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику
"Плоска, як дошка": Бузова блиснула грудьми і нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки.

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Особа
Ольга Бузова
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