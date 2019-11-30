Племінний жеребець: Гена Вітер відверто здивував прихильниць на червоній доріжці премії М1

Співак, телеведучий і шоумен Gena VITER в'їхав на червону доріжку музичної премії М1 Music Awards на українському племінному жеребці.

Напередодні нового кліпу на пісню "Я уже дальше, чем ты думала вчера", Gena VITER вирішив привернути увагу аудиторії до нової відеороботі вельми нестандартним способом, що шокувало як представників ЗМІ, так і зіркових гостей заходу. Верхи на коні на ім'я Говард артист їхав у супроводі охорони iз 4х людей і майстерно керував норовистим конем.

Тільки за підтримки музичного каналу М1, який постійно виходить за рамки стандарту і з кожним роком дивує глядачів унікальним шоу і високим рівнем технічної підготовки, стало можливим здійснити епічно відкриття червоної доріжки премії M1 Music Awards.

Gena VITER

Gena VITER

Тотемна тварина артиста за зороастрійским гороскопом - кінь. А у Говарда вже є багатий досвід зйомок у кіно і участі в медійних заходах. Під час вибору тварини для нового кліпу саме цей скакун підійшов до артиста і прихилив перед ним буйну гриву, давши таким чином повну згоду на зйомки. А що спільного у співака Gena VITER і коня, і яку важливу роль в майбутній прем'єрі грає жеребець - ви дізнаєтеся трохи пізніше. Слідкуйте за творчістю Gena VITER, зовсім скоро на Вас чекає прем'єра!

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Нагадаємо, що недавно Gena VITER презентував кліп на пісню VODA.

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