Іспанський оперний співак, 79-річний тенор Пласідо Домінго повідомив, що інфікований коронавірусом COVID-19.

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Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, відзначивши, тест на захворювання виявився позитивним і наразі він разом з усією родиною перебуває в ізоляції.

"Ми в доброму здоров'ї, але у мене з'явилися симптоми лихоманки і кашлю, тому я вирішив пройти тестування, і результат повернувся позитивний", – повідомив він.

Пласідо Домінго Facebook Пласідо Домінго

"Я прошу всіх бути гранично обережними, дотримуйтесь основних вказівок, часто мийте руки, тримайтеся на відстані не менше 6 футів! Робіть усе можливе, щоб зупинити поширення вірусу, і найперше, залишайтеся вдома, якщо можете!" – закликав іспанський тенор.

Також він висловив надію на швидке одужання та перемогу над світовою кризою спільними зусиллями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії через велику кількість хворих коронавірусом склалася критична ситуація з ліжкомісцями у лікарнях.

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