Популярну різдвяну пісню визнали гімном примусу до сексу

Американський співак Джон Ледженд вирішив змінити класичну різдвяну пісню 1944 року Baby, It's Cold Outside через ознаки примусу до сексу в ній.

За даними The Guardian, композиція містить рядки, в яких чоловік намагається переконати жінку залишитися у нього на ніч через погану погоду (щоб послухати композицію, проскрольте до кінця сторінки).

Згідно з текстом, героїня говорить, що їй потрібно піти, але герой пропонує їй випити та ігнорує питання про те, що за напій у склянці. Саме через це в словах знайшли ознаки зґвалтування.

Джон Ледженд змінив текст пісні Baby, It's Cold Outside

Різдвяна пісня давно була предметом суперечок, але питання постало гостро тільки завдяки руху #MeToo. Журналісти вже охрестили трек – гімном зґвалтування на побаченні. Ще у 2018 році американські радіостанції почали знімати пісню з ефірів.

Baby, It's Cold Outside виконували такі легенди, як Луї Армстронг, Елла Фіцджеральд, а також Леді Гага та Том Джонс.

Після зміни Джоном Леджендом деяких слів, відповідь на питання про випивку звучить тепер наступним чином: "Це твоє тіло і твій вибір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, цю пісню виконувала Леді Гага у 2013 році разом із легендарним Елтоном Джоном.

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