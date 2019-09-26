Під Києвом пройде фестиваль собак і історичний показ мод

28 і 29 вересня Древній Київ в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує любителів і господарів собак на яскраву шоу-програму.

На відвідувачів чекають виставка-конкурс домашніх тварин, а також кінні шоу, середньовічні забави та майстер-класи. Крім того, порадують катання на конях, смачні страви з багаття, веселі ігри, хороводи та багато цікавого з життя середньовічного міста.

Попереду останні вересневі вихідні. А значить, саме час виїхати з галасливого запорошеного міста, щоб провести останні теплі дні цього року на свіжому повітрі та дізнатися багато нового і цікавого про життя наших пращурів. Адже в "Парку Київська Русь" можна відчути неповторну атмосферу Київської Русі, просочену величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Древнього Києва. А якщо у вас є вдома улюблений собака – взяти його з собою аби взяти участь в конкурсі або просто прогулявшись разом. Більш того, для гостей із собаками князь підготував подарунок. Відвідувачу Древнього Києва з собакою - знижка 50% на дорослі вхідні квитки. А гість, який приїде з двома і більше собаками - і зовсім відвідує фестиваль безкоштовно!

29 і 29 вересня на гостей чекає фестиваль домашніх тварин "Волохаті лапки" з ключовою подією - конкурсом-виставкою собак. Різноманітність порід собак і оригінальні конкурсні завдання нікого не залишать байдужим! Кожен бажаючий може вийти зі своїм улюбленцем на Велике ристалище і взяти участь у номінаціях: "Презентація" (розповідь про собаку та її особливості), "Послух" (вміння собаки піддаватися дресируванню), "Оригінальність" (незвичайні та цікаві вміння, трюки у виконанні собаки, показові виступи). На переможців чекають цікаві призи від князя і партнерів фестивалю.

Стати учасником фестивалю - просто. Потрібно лише заповнити анкету учасника за посиланням:

(Заявки приймаються до 23:59:59 26 вересня 2019 г. За більш детальною інформацією звертатися за тел. (044) 461-99-37).

Також 28 і 29 вересня в Древньому Києві пройде і етно-фестиваль "Історична мода". У ці дні гості зможуть побачити найрізноманітніші костюми жителів Київської Русі – від звичайного городянина русича, ремісника, дружинника до великих князя і княгині. Гостям покажуть бойову амуніцію, обладунки та зброю різних епох і народів: від скіфів до половців, угорців, від легендарних амазонок до лицарів Середньовічної Європи. Відвідувачі побачать військову моду, і не на подіумі, а "в дії".

А крім історичних костюмів глядачам покажуть і традиційну екіпіровку коней. Адже в ці дні пройдуть показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Древнього Києва з віртуозного володіння різними видами середньовічної зброї верхи на коні: мечами, списами, сулицями. Крім цього вершники та їхні вірні коні продемонструють елементи бойової джигітовки: різноманітні трюки, що зараз використовуються в показових виступах, а в давнину допомагали в битвах і рятували життя в бою.

Також глядачі побачать виступи кінних лучників: верхи на коні на повному скаку спортсмени змагатимуться у влучності стрільби з справжніх середньовічних луків. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань та, в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

Окрім того на гостей Древнього Києва чекає знайомство з живою колекцією коней рідкісних стародавніх порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. До цих прекрасних тварин можна підійти, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Гості Князівства зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до веселощів, взявши участь у веселих та цікавих іграх, конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

І, як завжди, на території Древнього Києва можна скуштувати смачних страв, приготованих на вогнищах, відвідати майстер-класи, постріляти з лука в середньовічному тирі, викарбувати монету "на щастя", пролетіти на канатному спуску "Політайло" і спуститися зі швидкісної гірки "Змій Горинич", вдягнутися в костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію.

Також є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Вартість вхідних квитків: для дорослих - 200 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Акція! Кожному, хто прийде зі своїм собакою – знижка 50% на вхідний квиток. Знижка поширюється і на двох осіб, що супроводжують власника собаки. Той, хто приведе двох і більше собак, отримає для себе право на безкоштовне відвідування фестивалю!

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного - в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com

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