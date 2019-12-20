Pianoбой порадував українців новорічним кліпом: дивитися відео

Український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) порадував шанувальників новим кліпом до пісні "Якщо хочеш Новий рік".

Відео з'явилося на Ютуб-каналі співака 20 грудня. "Секрет щастя в тому, щоб поєднувати чорні та білі клавіші вашого життя в гармонійну мелодію одному вам зрозумілим чином. А пісню можна прикладати до душевних ран! Бажаю всім бути почутими, та бути в ресурсі для вирішення конфліктів, які є невід’ємною частиною буття. Бо ми всі - однієї крові", - сказав Шуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі із захопленням відреагували на пісню з нового альбому Pianoбой "Я можу все".

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