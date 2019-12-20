Головна Новини
20 грудня • оновлено в 18:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Pianoбой порадував українців новорічним кліпом: дивитися відео

544
Читати матеріал російською

Український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) порадував шанувальників новим кліпом до пісні "Якщо хочеш Новий рік".

Відео з'явилося на Ютуб-каналі співака 20 грудня. "Секрет щастя в тому, щоб поєднувати чорні та білі клавіші вашого життя в гармонійну мелодію одному вам зрозумілим чином. А пісню можна прикладати до душевних ран! Бажаю всім бути почутими, та бути в ресурсі для вирішення конфліктів, які є невід’ємною частиною буття. Бо ми всі - однієї крові", - сказав Шуров.

Pianoбой порадував українців новорічним кліпом: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі із захопленням відреагували на пісню з нового альбому Pianoбой "Я можу все".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Юрко Медяник
Особа
Pianoбой
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги