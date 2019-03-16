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Перший виступ Началової: з'явилося рідкісне відео

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Російська співачка Юлія Началова, яка померла 16 березня на 39-му році, виступала на професійній сцені з п'яти років.

Однак перше відео з її концерту було записано, коли співачці виповнилося 10 років. У мережі активно поширюються ці кадри: Началова прийшла на конкурс "Утренняя звезда" (1991-1992 рр.) і здобула в ньому перемогу.

Началова прославилася в кінці 90-х – початку 2000-х. Всього в її дискографії налічується вісім альбомів, 13 відеокліпів. Також артистка брала участь в зйомках кіно і телепередач.

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Перший виступ Началової: з'явилося рідкісне відео

OBOZREVATEL також зібрав найвідоміші пісні Началової, які принесли їй широку популярність в Росії і сусідніх країнах.

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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