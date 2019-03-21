Перший поцілунок, пристрасті та ревнощі: що буде в третьому випуску "Холостяк-9"

У п'ятницю, 22 березня, відбудеться третій випуск найромантичнішого шоу "Холостяк-9", в якому головний герой Микита Добринін вперше поцілує одну з учасниць.

Судячи з відео-анонсу на телеканалі "СТБ", серія обіцяє бути гарячою і насиченою подіями, де будуть присутні ревнощі, ніжність, а також інтриги і загострення пристрастей (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, Діна, Даша і Наташа відправляться в нічний клуб з Микитою на побачення, де дівчата спробують завоювати його увагу гарячими танцями і ніжними дотиками. Але тільки одна з них отримає довгоочікуваний поцілунок від головного Холостяка України.

Інші учасниці спробують стати більш відвертими, розповівши про те, якими якостями володіють. Глядачі побачать сльози Олі.

Також Микита відправиться на перше побачення з Вікою, яка загадково запрошувала його в "свій світ", надіславши дрон на першу зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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