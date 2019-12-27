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27 грудня • оновлено в 11:23
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Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

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OBOZREVATEL випустив шостий номер свого журналу для тих, хто шукає якісну й цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Тираж видання зріс із 18 000 до 20 000 примірників, а його обкладинку прикрасила співачка MARUV.

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

У номері за січень-лютий ви знайдете:

  • 10 фактів про особисте від MARUV

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Секс-скандали, які знищили кар'єри політиків

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Ексклюзивну карикатуру "Садо-мазо-депутазо" від відомого українського карикатуриста Юрія Журавля

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Таємниці Києва від екскурсовода

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Розповідь про легендарного кутюр'є Крістіана Діора, якому 21 січня виповнилося б 115 років

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Ідеї для зимових подорожей по Україні

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Гучні перемоги українських спортсменів у 2019 році

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Правила сексу, де ви дізнаєтеся про те, що збуджує чоловіків і жінок

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

  • Ретро-автомобілі, які на вагу золота

Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло й цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL"Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті вподобані теми, використовуючи QR-код, розміщений у кожному матеріалі журналу.

Новий номер можна знайти:

  1. м. Київ, аеропорт "Бориспіль" – бізнес-зали та VIP-зали

  2. МАУ – бізнес-клас на борту літаків

  3. Укрзалізниця, вагони СВ

  4. Ресторан GRIGLIATA

  5. Ресторан і кондитерська KALYNA

  6. Мережа ресторанів La Famiglia

  7. Мережа ресторанів TARANTINO family

  8. Мережа ресторанів "Борщ" при заправках KLO

  9. Мережа магазинів "ВЕНЕТО" по Україні

  10. Мережа заправок SUNOIL по Україні

  11. Салони краси Kika-Style

  12. Салон краси Hair Horse

  13. Салон краси Brow Bar

  14. м Львів, медичний курорт Edem Resort Medical & SPA

  15. м Дніпро:

Готелі: "Україна", "Асторія", "Європейський".

Клініка Сімейної Медицини.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Ресторани: "Пеперроні", "Терасса", "Сафарі".

Офісні центри: вул. Героїв Майдану, 1, вул. Т. Шевченка, 59.

  • OBOZREVATEL стабільно зустрічає Новий рік з першого місця в рейтингу українських інтернет-ЗМІ (за версією Gemius b SimilarWeb).

  • OBOZREVATEL відвідує 2-3 млн читачів щодня.

  • OBOZREVATEL відвідало 200 млн читачів з усього світу у 2019 році.

  • Також ми – важливе джерело об'єктивної інформації для вихідців із пострадянських країн по всьому світу. Серед наших читачів є жителі США, Ізраїлю, Німеччини, Казахстану, Білорусі та інших країн.

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фил филька
фил филька
весь год ОБОСерали марув и на обложку поставили в итоге. загадочный и беспощадный упоротый мир))
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