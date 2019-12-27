Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

OBOZREVATEL випустив шостий номер свого журналу для тих, хто шукає якісну й цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.
Тираж видання зріс із 18 000 до 20 000 примірників, а його обкладинку прикрасила співачка MARUV.
У номері за січень-лютий ви знайдете:
10 фактів про особисте від MARUV
Секс-скандали, які знищили кар'єри політиків
Ексклюзивну карикатуру "Садо-мазо-депутазо" від відомого українського карикатуриста Юрія Журавля
Таємниці Києва від екскурсовода
Розповідь про легендарного кутюр'є Крістіана Діора, якому 21 січня виповнилося б 115 років
Ідеї для зимових подорожей по Україні
Гучні перемоги українських спортсменів у 2019 році
Правила сексу, де ви дізнаєтеся про те, що збуджує чоловіків і жінок
Ретро-автомобілі, які на вагу золота
Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.
Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло й цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL – "Кожен знайде своє".
Крім того, читачі зможуть знайти на сайті вподобані теми, використовуючи QR-код, розміщений у кожному матеріалі журналу.
Новий номер можна знайти:
м. Київ, аеропорт "Бориспіль" – бізнес-зали та VIP-зали
МАУ – бізнес-клас на борту літаків
Укрзалізниця, вагони СВ
Ресторан GRIGLIATA
Ресторан і кондитерська KALYNA
Мережа ресторанів La Famiglia
Мережа ресторанів TARANTINO family
Мережа ресторанів "Борщ" при заправках KLO
Мережа магазинів "ВЕНЕТО" по Україні
Мережа заправок SUNOIL по Україні
Салони краси Kika-Style
Салон краси Hair Horse
Салон краси Brow Bar
м Львів, медичний курорт Edem Resort Medical & SPA
м Дніпро:
Готелі: "Україна", "Асторія", "Європейський".
Клініка Сімейної Медицини.
ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".
Ресторани: "Пеперроні", "Терасса", "Сафарі".
Офісні центри: вул. Героїв Майдану, 1, вул. Т. Шевченка, 59.
OBOZREVATEL стабільно зустрічає Новий рік з першого місця в рейтингу українських інтернет-ЗМІ (за версією Gemius b SimilarWeb).
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