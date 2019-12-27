Перший номер журналу OBOZREVATEL за 2020 рік: MARUV, секс-скандали й зимова казка України

OBOZREVATEL випустив шостий номер свого журналу для тих, хто шукає якісну й цікаву інформацію в друкованих ЗМІ.

Тираж видання зріс із 18 000 до 20 000 примірників, а його обкладинку прикрасила співачка MARUV.

У номері за січень-лютий ви знайдете:

10 фактів про особисте від MARUV

Секс-скандали, які знищили кар'єри політиків

Ексклюзивну карикатуру "Садо-мазо-депутазо" від відомого українського карикатуриста Юрія Журавля

Таємниці Києва від екскурсовода

Розповідь про легендарного кутюр'є Крістіана Діора, якому 21 січня виповнилося б 115 років

Ідеї для зимових подорожей по Україні

Гучні перемоги українських спортсменів у 2019 році

Правила сексу, де ви дізнаєтеся про те, що збуджує чоловіків і жінок

Ретро-автомобілі, які на вагу золота

Редакція підготувала багато актуального ексклюзивного контенту.

Видання відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло й цікаво розповісти про найбільш важливі теми. Загальний тон номера підкреслює слоган OBOZREVATEL – "Кожен знайде своє".

Крім того, читачі зможуть знайти на сайті вподобані теми, використовуючи QR-код, розміщений у кожному матеріалі журналу.

Новий номер можна знайти:

м. Київ, аеропорт "Бориспіль" – бізнес-зали та VIP-зали МАУ – бізнес-клас на борту літаків Укрзалізниця, вагони СВ Ресторан GRIGLIATA Ресторан і кондитерська KALYNA Мережа ресторанів La Famiglia Мережа ресторанів TARANTINO family Мережа ресторанів "Борщ" при заправках KLO Мережа магазинів "ВЕНЕТО" по Україні Мережа заправок SUNOIL по Україні Салони краси Kika-Style Салон краси Hair Horse Салон краси Brow Bar м Львів, медичний курорт Edem Resort Medical & SPA м Дніпро:

Готелі: "Україна", "Асторія", "Європейський".

Клініка Сімейної Медицини.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Ресторани: "Пеперроні", "Терасса", "Сафарі".

Офісні центри: вул. Героїв Майдану, 1, вул. Т. Шевченка, 59.

OBOZREVATEL стабільно зустрічає Новий рік з першого місця в рейтингу українських інтернет-ЗМІ (за версією Gemius b SimilarWeb).

OBOZREVATEL відвідує 2-3 млн читачів щодня.

OBOZREVATEL відвідало 200 млн читачів з усього світу у 2019 році.

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