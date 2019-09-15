Головна Новини
15 вересня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті

4.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, здивувала зовнішнім виглядом під час концерту в Гомелі (Білорусь).

Знімки подруга експрезидента України Віктора Януковича опублікувала в Instagram. Політолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, що фігура співачки виглядає дивно.

"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті

"Костюмери перестаралися з корсетом для бабусі: перетягнули так, що не тільки груди випнути, а й живіт. Рот під фонограму це не заважає відкривати - але як вона дихає?" - написав він.

Новини
Повалій вибухнула через Крим та Росію: що трапилося
"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті
"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті
"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій потрапила в гучний скандал через концерт в Києві, який так і не відбувся.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Таїсія Повалій
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
15
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel