"Перетягнули бабусю": співачка-подруга Януковича зганьбилася на концерті

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, здивувала зовнішнім виглядом під час концерту в Гомелі (Білорусь).

Знімки подруга експрезидента України Віктора Януковича опублікувала в Instagram. Політолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, що фігура співачки виглядає дивно.

"Костюмери перестаралися з корсетом для бабусі: перетягнули так, що не тільки груди випнути, а й живіт. Рот під фонограму це не заважає відкривати - але як вона дихає?" - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій потрапила в гучний скандал через концерт в Києві, який так і не відбувся.

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