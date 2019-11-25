Финалистка "Танців з зірками" Булітко: хто вона і як боролася в шоу

Українська актриса Вікторія Булітко та її партнер Дмитро Дікусар програли у фіналі шоу "Танці з зірками".

Хто вона така і який шлях пройшла в проекті, розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, скрольте сторінку).

"Танці з зірками" і роман із Дікусаром

Із самого початку сезону в мережі почали спливати чутки щодо стосунків з Дмитром Дікусаром. Проте, актриса тільки сміялася на всі ці домисли.

"Нам на початку сезону намагалися приписати роман: розповідали, що до Грузії ми не просто так літали. Але це швидко забулося, бо неправда. У нас тільки робочі, танцювальні відносини. Нас з Дімою об'єднує спільна тема: добре станцювати для нашого глядача. Я думаю, глядачам завжди цікаві не тільки танці, а й за лаштунками проекту: інтриги, скандали, розслідування. Хтось щось може придумати, а комусь може здатися", – зізналася Булітко.

На проекті члени журі неодноразово висловлювали своє невдоволення парою Булітко-Дікусар, проте учасники встигли обзавестися симпатією глядачів, які постійно допомагали залишитися їм у шоу.

Наприклад, в півфіналі Катерина Кухар прямо в обличчя сказала Вікторії, що вона є найслабшою конкурсанткою. Через це балерина отримала багато недоброзичливців у мережі.

Вікторія Булітко – шлях до "Дизель шоу"

До 2008 року Булітко успішно грала в театрі молоді, а потім переїхала до Києва, де стала знаменитою комедійною актрисою. У 2010 році отримала головну роль в постановці "Минулого літа в Чулимську", яка принесла Вікторії особливу популярність. У 2012 році вона навіть отримала премію "Київська пектораль" у номінаціях "Краща жіноча роль", а також "Краща музична концепція". У п'єсі Вікторія виконувала авторські пісні.

Вікторія Булітко instagram / bulitka

Також Булітко знімалася у фільмах, серед яких "Втеча з "Нового життя", "Повернення Мухтара – 2", "Красуні" та інші. Брала участь у багатьох фестивалях КВК, а в 2015 році Вікторія Булітко стала резидентом гумористичної програми "Дизель шоу". При чому, багато випусків вела із трагічно загиблою Мариною Поплавською.

Вікторія Булітко – факти про актрису

Телеканал "1+1" повідомляв, що Вікторія отримала перший гонорар – 34 гривні в студентські роки за участь у виставі "Пригоди Мойдодира" у Запорізькому театрі молоді.

Булітко є не тільки гумористкою, актрисою театру і кіно, але й співачкою. Зірка любить сама писати й виконувати пісні.

На питання "Який номер на "Танцях з зірками" пам'ятатимете все життя", Вікторія зазначила: "Виступ з легендою – Григорієм Чапкісом".

Шлях до серця Булітко лежить через фарширований перець, який вона просто обожнює. А своєю кращою звичкою зірка вважає вміння все класти на свої місця. Таємна слабкість актриси – переводити будильник вранці.

Всі подробиці про битву зірок в фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

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