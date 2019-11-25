Финалистка "Танців з зірками" Булітко: хто вона і як боролася в шоу

Українська актриса Вікторія Булітко та її партнер Дмитро Дікусар програли у фіналі шоу "Танці з зірками".
Хто вона така і який шлях пройшла в проекті, розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, скрольте сторінку).
"Танці з зірками" і роман із Дікусаром
Із самого початку сезону в мережі почали спливати чутки щодо стосунків з Дмитром Дікусаром. Проте, актриса тільки сміялася на всі ці домисли.
Чвертьфінал = два танці :) Слідом за танго - джайв! Танець абсолютно іншого настрою і дінамікі🤩 Джайв - як суцільна енергетична бомба 💥 Ви посміхнулися, зігрілися і зарядилися ?! Ми намагалися! Підтримайте нашу пару, пожалуйста🙏🏻 Кожен ваш голос важливий ❣️ Голосуйте 06 на 7914 або через додаток 1 + 1 video. Спасибі вам! 😘 # вікторіябулітко # ДмітрійДікусар # танціззіркамі # дізельстудіо
"Нам на початку сезону намагалися приписати роман: розповідали, що до Грузії ми не просто так літали. Але це швидко забулося, бо неправда. У нас тільки робочі, танцювальні відносини. Нас з Дімою об'єднує спільна тема: добре станцювати для нашого глядача. Я думаю, глядачам завжди цікаві не тільки танці, а й за лаштунками проекту: інтриги, скандали, розслідування. Хтось щось може придумати, а комусь може здатися", – зізналася Булітко.
До ефіру @ tanci1plus1 залишилося дві доби 🙈 ⠀ Поки всі пари репетирують, я зараз в Одесі з улюбленими @dizelstudio Завтра у нас два концерти! ⠀ Тому, перше - величезне спасибі за підтримку! Ніжку я березі як можу 😇💖 ⠀ По-друге, повернуся Києва вранці в неділю і нас чекає 12 годин репетицій перед ефіром 😱 ⠀ А поки мій партнер @dikusar_dmitriy на репетиціях в Києві танцює за двох, я тут танцюю всюди: в номері, за лаштунками, в перервах між номерами і замість обіду ... 😅 ⠀ Слідкуйте в сторіз, буду вам все показивать☝🏻☝🏻☝🏻 # вікторіябулітко # дмітрійдікусар # дізельшоу # танцізіркамі # Україна
На проекті члени журі неодноразово висловлювали своє невдоволення парою Булітко-Дікусар, проте учасники встигли обзавестися симпатією глядачів, які постійно допомагали залишитися їм у шоу.
Наприклад, в півфіналі Катерина Кухар прямо в обличчя сказала Вікторії, що вона є найслабшою конкурсанткою. Через це балерина отримала багато недоброзичливців у мережі.
Вікторія Булітко – шлях до "Дизель шоу"
До 2008 року Булітко успішно грала в театрі молоді, а потім переїхала до Києва, де стала знаменитою комедійною актрисою. У 2010 році отримала головну роль в постановці "Минулого літа в Чулимську", яка принесла Вікторії особливу популярність. У 2012 році вона навіть отримала премію "Київська пектораль" у номінаціях "Краща жіноча роль", а також "Краща музична концепція". У п'єсі Вікторія виконувала авторські пісні.
Вікторія Булітко
instagram / bulitka
Також Булітко знімалася у фільмах, серед яких "Втеча з "Нового життя", "Повернення Мухтара – 2", "Красуні" та інші. Брала участь у багатьох фестивалях КВК, а в 2015 році Вікторія Булітко стала резидентом гумористичної програми "Дизель шоу". При чому, багато випусків вела із трагічно загиблою Мариною Поплавською.
Вікторія Булітко – факти про актрису
Телеканал "1+1" повідомляв, що Вікторія отримала перший гонорар – 34 гривні в студентські роки за участь у виставі "Пригоди Мойдодира" у Запорізькому театрі молоді.
Булітко є не тільки гумористкою, актрисою театру і кіно, але й співачкою. Зірка любить сама писати й виконувати пісні.
Я рідко даю інтерв'ю, тому що іноді не хочу розповідати про особисте, а іноді - просто немає часу, тому що я сильно зайнята на зйомках в улюбленій @dizelstudio ♥ ️ Але скоро буде новий інтервью😅😅😅Ждёте? 😉 # ДІЗЕЛЬШОУ # ВікторіяБулітко # зйомки # серіал # кіно # інтерв'ю # Україна # Київ # україна # київ
На питання "Який номер на "Танцях з зірками" пам'ятатимете все життя", Вікторія зазначила: "Виступ з легендою – Григорієм Чапкісом".
Шлях до серця Булітко лежить через фарширований перець, який вона просто обожнює. А своєю кращою звичкою зірка вважає вміння все класти на свої місця. Таємна слабкість актриси – переводити будильник вранці.
Всі подробиці про битву зірок в фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.
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