Переможниця ''Міс Африка — 2018'' загорілася під час нагородження: з'явилося відео

У Нігерії під час церемонії нагородження на конкурсі "Міс Африка — 2018" у переможниці загорілася перука. Інцидент потрапив на відео.

Як повідомляє Daily Post, корону здобула 24-річна Доркас Касінде з Конго. Молода дівчина не постраждала.

За інформацією видання, коли переможниця виходила на сцену, на її волосся потрапили іскри від піротехнічних пристроїв, які були встановлені з нагоди торжества. Конкурсантка не відразу зрозуміла про подію, на допомогу їй кинулися ведуча і кілька глядачів. Вони швидко загасили вогонь, після чого захід продовжився.

За перемогу в конкурсі Касінде разом з титулом отримала грошовий приз розміром в 35 тисяч доларів і позашляховик. Друге і третє місце зайняли "Міс Нігерія" і "Міс Замбія" відповідно.

