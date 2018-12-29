МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Переможниця ''Міс Африка — 2018'' загорілася під час нагородження: з'явилося відео

2.3тЧитати матеріал російською

У Нігерії під час церемонії нагородження на конкурсі "Міс Африка — 2018" у переможниці загорілася перука. Інцидент потрапив на відео.

Як повідомляє Daily Post, корону здобула 24-річна Доркас Касінде з Конго. Молода дівчина не постраждала.

момент загоряння

момент загоряння

Скрішот

За інформацією видання, коли переможниця виходила на сцену, на її волосся потрапили іскри від піротехнічних пристроїв, які були встановлені з нагоди торжества. Конкурсантка не відразу зрозуміла про подію, на допомогу їй кинулися ведуча і кілька глядачів. Вони швидко загасили вогонь, після чого захід продовжився.

Новини
''Імпотенція забезпечена'': мережу нажахав конкурс краси в ''ДНР''

За перемогу в конкурсі Касінде разом з титулом отримала грошовий приз розміром в 35 тисяч доларів і позашляховик. Друге і третє місце зайняли "Міс Нігерія" і "Міс Замбія" відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в історії в конкурсі "Міс Всесвіт" взяла участь дівчина-трансгендер. Володарка титулу "Міс Іспанія-2018" Анхела Понсе не змогла потрапити в топ-20, проте стала однією з найбільш пам'ятних конкурсанток.

Читайте всі новини по темі "Конкурси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конкурси
Місце
Нігерія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги