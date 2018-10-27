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Переборщила? ''Королева краси'' втратила свідомість на сцені

8.6тЧитати матеріал російською

Фіналістка конкурсу Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, втратила свідомість прямо на сцені після оголошення про її перемогу.

Підхопити її намагалася суперниця з Індії Мінакші Чаудхари, однак дівчина все одно опинилася на підлозі. Відео з цим інцидентом було опубліковано на YouTube.

На ньому видно, що конкурсантки стояли одна навпроти одної, тримаючись за руку і чекаючи оголошення ведучого. Коли той вимовив "Парагвай", Соса похитнулася і впала на підмостки.

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Переборщила? ''Королева краси'' втратила свідомість на сцені

Клара Соса

Miss Grand International входить у "великий шолом" конкурсів краси. У цьому році він проходив у М'янмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після серії звірячих вбивств ще одна "королева краси" в Іраку Шима Кассем заявила, що невідомі погрожують їй.

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