Переборщила? ''Королева краси'' втратила свідомість на сцені

Фіналістка конкурсу Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, втратила свідомість прямо на сцені після оголошення про її перемогу.

Підхопити її намагалася суперниця з Індії Мінакші Чаудхари, однак дівчина все одно опинилася на підлозі. Відео з цим інцидентом було опубліковано на YouTube.

На ньому видно, що конкурсантки стояли одна навпроти одної, тримаючись за руку і чекаючи оголошення ведучого. Коли той вимовив "Парагвай", Соса похитнулася і впала на підмостки.

Клара Соса

Miss Grand International входить у "великий шолом" конкурсів краси. У цьому році він проходив у М'янмі.

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