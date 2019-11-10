З'явився ще один претендент на серце Собчак: відверта заяву

44-річний скандальний співак з Росії Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, заявив, що хотів би відносин з журналісткою Ксенією Собчак.

Він зазначив, що її "прям з-під носа забрав Богомолов", пише "Телепроект".

"До того ж я ні разу не закохувався. Ось з'явися ще одна така, як Собчак, - самостійна, з гумором... Але її, на жаль, прям з-під носа забрав Богомолов", - заявив виконавець.

Шура РІА

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шура, збирається вдатися до послуг сурогатної матері. В ефірі телешоу він заявив, що мріє стати батьком і вже оцінив майбутні витрати.

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