З'явився новий свідок смертельної ДТП з Єфремовим

У справі російського актора Михайла Єфремова, який відмовився визнавати свою провину в смертельній ДТП, з'явився новий свідок. Жінка була на місці аварії і на 80% упевнена, що артист був за кермом і винен у смерті кур'єра Сергія Захарова.

Про це вона розповіла 9 липня під час виступу в програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір" на телеканалі "Росія 1" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через місяць після аварії свідок вирішила вперше заговорити про подію. Жінка, чиє ім'я не називалося, спеціально повернулася в Москву, щоб розповісти про перші хвилини після ДТП. Весь цей час вона намагалася зрозуміти, до кого їй звернутися, щоб розповісти свою версію подій. Тому жінка прийшла на програму, щоб не залежати від сторони Єфремова та потерпілого.

Свідок у справі Єфремова Скриншот програми "Андрій Малахов. Прямий ефір"

"Ми ж тоді не знали, хто перебуває за кермом. Вся увага була прикута до вантажівки, адже вона перекинулась, а всередині була людина. Я відсотків на 80 впевнена, що за кермом був Єфремов, але точно стверджувати це не буду. Зрозумійте, така метушня була, а я ж стояла не зовсім поруч із автомобілем", – зізналася свідок.

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