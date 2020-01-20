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20 січня • оновлено в 15:48
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На Мерседесі та під охороною: з'явилося відео з Бочкарьовою, яка оскандалилася через наркотики

1.2т
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Затримана з наркотиками російська актриса Наталія Бочкарьова приїхала на слухання в Преображенський суд Москви на Mercedes, в супроводі охорони.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "Life Shot". На ньому видно, як актриса вийшла з машини та попрямувала до зали суду. В цей час охорона відсувала в бік журналістів (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Фото: cosmo.ru

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Зазначимо, що московський суд розгляне справу про зберігання кокаїну. Раніше МВС подало клопотання про припинення кримінального переслідування актриси та попросило суд призначити їй штраф.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Фото: teleprogramma.pro

До слова, Бочкарьову вже позбавили водійських прав на 1 рік і 8 місяців і оштрафували на 30 тисяч після відмови пройти медобстеження. Також в її білизні знайшли 0,69 г кокаїну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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