На Мерседесі та під охороною: з'явилося відео з Бочкарьовою, яка оскандалилася через наркотики

Затримана з наркотиками російська актриса Наталія Бочкарьова приїхала на слухання в Преображенський суд Москви на Mercedes, в супроводі охорони.
Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "Life Shot". На ньому видно, як актриса вийшла з машини та попрямувала до зали суду. В цей час охорона відсувала в бік журналістів (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Наталя Бочкарьова
Фото: cosmo.ru
Зазначимо, що московський суд розгляне справу про зберігання кокаїну. Раніше МВС подало клопотання про припинення кримінального переслідування актриси та попросило суд призначити їй штраф.
Наталя Бочкарьова
Фото: teleprogramma.pro
До слова, Бочкарьову вже позбавили водійських прав на 1 рік і 8 місяців і оштрафували на 30 тисяч після відмови пройти медобстеження. Також в її білизні знайшли 0,69 г кокаїну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, проте помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
18 жовтня Бочкарьову позбавили прав після скандалу з наркотиками.
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