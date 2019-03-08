З'явилося відео побиття рідних Дудя в Москві

У мережу потрапило відео побиття матері і брата відомого російського відеоблогера Юрія Дудя.

У короткому ролику двох осіб обступає ціла юрба чоловіків, після чого зав'язується бійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент стався на побутовому ґрунті. Брат Дудя – Ігор – перебуває в процесі розлучення зі своєю дружиною Юлією, пара не може поділити маленького сина.

Того ранку батько і бабуся вели хлопчика в дитячий садок. Як тільки вони вийшли з під'їзду, біля будинку з'явилися дві машини: Mercedes ML і Chevrolet Tahoe. Звідти вийшли дружина, батько дружини – відомий московський бізнесмен і троє його охоронців. Вони спробували відібрати дитину і посадити в своє авто, брату Дудя вдалося "відбити" хлопчика.

У свою чергу, невістка Дудя Юлія зустрічно звинуватила його родину в нападі і викраданні дитини. Поліції вона сказала, що її насильно розлучили з сином.

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