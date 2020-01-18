З'явилося перше фото з весілля Даші Жукової та Ставроса Ніархоса

З'явилося перше фото з весілля екс-дружини Романа Абрамовича Даші Жукової та грецького мільярдера Ставроса Ніархоса.

Ексклюзивний знімок опублікувало видання Page Six.

Весілля відбулося 17 січня в швейцарському гірськолижному містечку Санкт-Моріц.

На захід були запрошені 300 гостей.

ЗМІ пишуть, що вона обійшлася в 8 млн доларів.

Жукова була одягнена в гламурне зимове біле плаття і ефектний плащ, а наречений був у вишуканому смокінгу.

Серед гостей: актриса Кейт Хадсон, колишня модель Келлі Сойєр, знаменитий ювелірний дизайнер Джен Мейєр.

Для церемонії на міському олімпійському трампліні був встановлений гігантський намет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жукова та Ніархос тихо одружилася в жовтні 2019 року в сімейному колі в Парижі.

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