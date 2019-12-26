Головна Новини
26 грудня • оновлено в 23:09
МоваЯзык

/ люди

З'явилося останнє фото і відео померлої актриси Галини Волчек на публіці

2.8т
Читати матеріал російською

У мережі знайшлося останнє фото померлої актриси Галини Волчек на публіці.

Вона з'явилася на людях на початку жовтня разом з актором Сергієм Гармашем. Керівниця театру "Современник" відвідала похорон режисера Марка Захарова.

Галина Волчек і Сергій Гармаш

Галина Волчек і Сергій Гармаш

Країна

Новини
Померла Галина Волчек: як сьогодні виглядає син легендарної актриси
Галина Волчек померла

Галина Волчек померла

Співрозмовник

Галина Волчек на похоронах Захарова

Галина Волчек на похоронах Захарова

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки і мер Москви масово відреагували на новину про смерть Волчек. Її родичам висловили співчуття, і згадали, якою людиною вона була за життя.

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві. Радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка, педагогиня, була також художнім керівником Московського театру "Современник" (із 1989 року).

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Юрко Медяник
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги