З'явилося останнє фото і відео померлої актриси Галини Волчек на публіці

У мережі знайшлося останнє фото померлої актриси Галини Волчек на публіці.

Вона з'явилася на людях на початку жовтня разом з актором Сергієм Гармашем. Керівниця театру "Современник" відвідала похорон режисера Марка Захарова.

Галина Волчек і Сергій Гармаш Країна

Галина Волчек померла Співрозмовник

Галина Волчек на похоронах Захарова Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки і мер Москви масово відреагували на новину про смерть Волчек. Її родичам висловили співчуття, і згадали, якою людиною вона була за життя.

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в Москві. Радянська і російська актриса театру і кіно, театральна режисерка, педагогиня, була також художнім керівником Московського театру "Современник" (із 1989 року).

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