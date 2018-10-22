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З'явилося відео, як Оля Полякова роздягнулася у прямому ефірі

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В мережі з'явилось відео, як Оля Полякова оголилась у прямому ефірі "Танці з зірками".

Запис скандальної витівки поп-співачки був опублікований у групі "Обозревателя" у Facebook (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інтимні місця співачки прикривали лише написи — "26" і "Жовтня" — саме цього дня відбудеться сольний виступ співачки у Києві.

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Варто зазначити, що в такому звабливому вигляді Полякова може похвалитися не лише красивими довгими ногами, а й чудовою фігурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка Оля Полякова поділилася інтимними подробицями свого життя, а також жорстко висловилася про сучасних українських чоловіків.

Особа
Оля Полякова
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Р Вячеслав
Р Вячеслав
Полякова наверно думает, что это круто... дешовый пиар. Неправильно все это.
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