З'явилося відео, як Оля Полякова роздягнулася у прямому ефірі

В мережі з'явилось відео, як Оля Полякова оголилась у прямому ефірі "Танці з зірками".

Запис скандальної витівки поп-співачки був опублікований у групі "Обозревателя" у Facebook (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інтимні місця співачки прикривали лише написи — "26" і "Жовтня" — саме цього дня відбудеться сольний виступ співачки у Києві.

Варто зазначити, що в такому звабливому вигляді Полякова може похвалитися не лише красивими довгими ногами, а й чудовою фігурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка Оля Полякова поділилася інтимними подробицями свого життя, а також жорстко висловилася про сучасних українських чоловіків.