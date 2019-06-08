З'явилися свіжі дані про стан Алібасова

Відомий російський продюсер і музикант Барі Алібасов досі перебуває в реанімації після отруєння засобом "Крот".

Подробиці про стан артиста 8 червня розповіли в інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського в коментарі "РИА Новости".

"Стан поки важкий, температура ввечері була 36,6, вранці 36,8, він поки ще в реанімації", — повідомили в лікарні.

Нагадаємо, що 4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він ковтнув засіб для прочищення труб "Кріт". Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.

Барі Алібасов Фото: kp.ru

Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.

У ЗМІ з'явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить низка факторів.

Дружина Алібасова зібралася судитися з виробником "Крота", тому що на етикетці нібито не було вказано, що засіб не можна ковтати, а артист нібито переплутав засіб з йогуртом.

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