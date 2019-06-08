ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

З'явилися свіжі дані про стан Алібасова

1.3тЧитати матеріал російською

Відомий російський продюсер і музикант Барі Алібасов досі перебуває в реанімації після отруєння засобом "Крот".

Подробиці про стан артиста 8 червня розповіли в інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського в коментарі "РИА Новости".

"Стан поки важкий, температура ввечері була 36,6, вранці 36,8, він поки ще в реанімації", — повідомили в лікарні.

Новини
Барі Алібасов випив "Кріт": лікарі оцінили шанси на виживання

Нагадаємо, що 4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він ковтнув засіб для прочищення труб "Кріт". Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Фото: kp.ru

Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel