З'явилися свіжі дані про стан Алібасова

Відомий російський продюсер і музикант Барі Алібасов досі перебуває в реанімації після отруєння засобом "Крот".
Подробиці про стан артиста 8 червня розповіли в інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського в коментарі "РИА Новости".
"Стан поки важкий, температура ввечері була 36,6, вранці 36,8, він поки ще в реанімації", — повідомили в лікарні.
Нагадаємо, що 4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він ковтнув засіб для прочищення труб "Кріт". Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.
Барі Алібасов
Фото: kp.ru
Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
У ЗМІ з'явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить низка факторів.
Дружина Алібасова зібралася судитися з виробником "Крота", тому що на етикетці нібито не було вказано, що засіб не можна ковтати, а артист нібито переплутав засіб з йогуртом.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.