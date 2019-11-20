"Помре, причому скоро": з'явилися страшні подробиці про стан Заворотнюк

Скандальна російська блогерка Олена Міро заявила, що хвора на рак акторка Анастасія Заворотнюк незабаром покине цей світ.
Так, за її словами, саме тому родина артистки мовчить, не виказуючи жодної конкретної інформації про те, що саме відбувається. Про це Миро написала у своїй колонці в Livejournal.
Анастасія Заворотнюк і Лена Миро
"Сім'я Заворотнюк відмовляється говорити щось конкретне про стан її здоров'я. Всі заяви родичів розмиті та зводяться до того, що Настя хворіє й обговорювати це не потрібно. Що думаю про це особисто я? Річ зовсім не в бажанні уникнути втручання журналістів. Всі це розуміють! Припускаю, що у Заворотнюк той вид пухлини мозку, який не можна вилікувати. Наприклад, гліобластома, як пишуть деякі ЗМІ. Що саме означає для людини цей діагноз? Це означає, що вона помре, причому скоро", — написала блогерка.
Фото: sundaynews.info
Також Миро припустила, що сім'я Заворотнюк не хоче розголосу діагнозу, щоб заробити на ньому.
"Гліобластома — це дуже поганий, страшний діагноз. Оприлюднити його — це відкрито сказати всьому світу, що особо скоро помре. Адже його не можна вилікувати... рахунок йде на місяці, а може, і на тижні. А тепер питання: скільки грошей збере такий діагноз? Чи підуть люди на льодове шоу чоловіка Заворотнюк, яке їм не потрібне, щоб зібрані кошти пішли на лікування пацієнтки, яку вилікувати не можна? Ось і самі думайте, чому мовчить сім'я", — підсумувала авторка.
Анастасія Заворотнюк і її чоловік Петр Чернишов
Фото: vokrug.tv
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості та може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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