З'явилися перші фото Єфремова із СІЗО в Бєлгороді

Obozrevatel Люди 11:32, 22.11.2020 Оновлено: 11:40, 22.11.2020

У мережі опублікували перші фото Михайла Єфремова, засудженого на 7,5 років колонії за смертельну ДТП в центрі Москви, у бєлгородському ізоляторі.

На фото позує Єфремов із митрополитом Бєлгородським і Старооскольським Іоанном. Артист зміг із ним зустрітися й побувати на молебні в храмі святителя Миколая Чудотворця. Владика Іоанн також сповідував і причастив ув'язнених із СІЗО, зокрема і Єфремова.

Єфремов у СІЗО.
beleparh.ru
Єфремов побував на молебні в храмі святителя Миколая Чудотворця в СІЗО.
beleparh.ru

За знімками помітно, що актор сильно схуд, а волосся, яке він підстриг під нуль, встигло відрости. Крім того, Єфремову поки що дозволяється носити свій одяг, однак після прибуття в колонію йому доведеться носити робу: темну куртку й штани.

До слова, нині Єфремов перебуває в СІЗО через карантин, а 27 листопада артиста переведуть у колонію в Олексіївці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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