З'явилися перші фото Єфремова із СІЗО в Бєлгороді
У мережі опублікували перші фото Михайла Єфремова, засудженого на 7,5 років колонії за смертельну ДТП в центрі Москви, у бєлгородському ізоляторі.
На фото позує Єфремов із митрополитом Бєлгородським і Старооскольським Іоанном. Артист зміг із ним зустрітися й побувати на молебні в храмі святителя Миколая Чудотворця. Владика Іоанн також сповідував і причастив ув'язнених із СІЗО, зокрема і Єфремова.
За знімками помітно, що актор сильно схуд, а волосся, яке він підстриг під нуль, встигло відрости. Крім того, Єфремову поки що дозволяється носити свій одяг, однак після прибуття в колонію йому доведеться носити робу: темну куртку й штани.
До слова, нині Єфремов перебуває в СІЗО через карантин, а 27 листопада артиста переведуть у колонію в Олексіївці.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани й кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, у реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до восьми років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.