З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту

Зірка "Ігри престолів", виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн Емілія Кларк показала свої фото з лікарні, які вона зробила після перенесеного інсульту.

В інтерв'ю телеканалу CBS Morning Кларк розповіла про те, що за останні вісім років вона перенесла дві операції на головному мозку, пов'язані з аневризмою.

"Першого разу було важко залишатися налаштованою оптимістично, а після другої — ще складніше. Мені довелося боротися з собою. Я пройшла через період апатії. Довгий час я думала, що операція вплинула на моє вміння грати... Але насправді це все були просто мої страхи", — каже Кларк.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції. Перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргарієн.

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