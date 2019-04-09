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З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту

1.5тЧитати матеріал російською

Зірка "Ігри престолів", виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн Емілія Кларк показала свої фото з лікарні, які вона зробила після перенесеного інсульту.

В інтерв'ю телеканалу CBS Morning Кларк розповіла про те, що за останні вісім років вона перенесла дві операції на головному мозку, пов'язані з аневризмою.

З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту
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"Першого разу було важко залишатися налаштованою оптимістично, а після другої — ще складніше. Мені довелося боротися з собою. Я пройшла через період апатії. Довгий час я думала, що операція вплинула на моє вміння грати... Але насправді це все були просто мої страхи", — каже Кларк.

З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту
З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту
З'явилися фото зірки "Ігри престолів" після інсульту

Як раніше писав OBOZREVATEL, Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції. Перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргарієн.

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