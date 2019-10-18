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18 жовтня • оновлено в 07:11
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З'явилися фото з лікарні Заворотнюк

8.7т Читати матеріал російською

У мережі показали фото з Європейського медичного центру на Рубльовці, де проходить реабілітацію хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк.

Так центр має кілька класів палат – як більш скромних, так і для пацієнтів з великим достатком.

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Судячи з фото, в лікарні є багато тренажерів, масажних столів і басейнів. Центр працює цілодобово. Реабілітація онкологічних хворих в ньому проводиться як після завершення основного лікування, так і між курсами променевої та хіміотерапії.

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ціна за добу в палаті класу люкс коливається від 30 до 42 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окремо оплачуються послуги з реабілітації. В середньому вони обходяться від 5 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред..А чо сортир не показали?))))))))))))))))
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