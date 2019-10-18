З'явилися фото з лікарні Заворотнюк

У мережі показали фото з Європейського медичного центру на Рубльовці, де проходить реабілітацію хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк.

Так центр має кілька класів палат – як більш скромних, так і для пацієнтів з великим достатком.

Судячи з фото, в лікарні є багато тренажерів, масажних столів і басейнів. Центр працює цілодобово. Реабілітація онкологічних хворих в ньому проводиться як після завершення основного лікування, так і між курсами променевої та хіміотерапії.

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Лікарня Заворотнюк

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ціна за добу в палаті класу люкс коливається від 30 до 42 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Окремо оплачуються послуги з реабілітації. В середньому вони обходяться від 5 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.