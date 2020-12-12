З'явилася реакція зірок на смерть актора Гафта

12 грудня стало відомо про смерть російського актора Валентина Гафта.

85-річний артист помер після тривалої хвороби. Новина про втрату знаменитості сколихнула мережу. Більшість артистів висловила своє співчуття на сторінках в Instagram.

OBOZREVATEL зібрав першу реакцію знаменитостей, які висловили співчуття близьким та рідним Валентина Гафта.

Ірина Алфьорова

"Це жахлива новина. Це якийсь вісник поганий. Це неможливо. Мало того, що він чудовий актор, він чудова людина. Дивилася його останній спектакль ("Поки існує простір", 2018) з Саїдом Баговим, він був дуже енергійний. Потім інсульт... Він був розумний артист, це було так здорово. [Його смерть] це катастрофа", – розповіла акторка для "Газета.Ru".

Олег Газманов

"Валентин Йосипович Гафт... Мудрий, тонкий, іронічний... Артист, поет, людина! Такий близький. Неначе частину душі відрізали – таке відчуття. Прощайте, майстер. Дякуємо за все! Пам'ятаємо!" – відреагував на смерть артист.

Максим Галкін

"Пішов Гафт. Світла пам'ять, Валентине Йосиповичу", – написав в Instagram гуморист.

Олександр Левшин

"Полетів... #Великий #актор, #поет, #мислитель... Зрозуміло, що час невблаганний, але хочеться, щоб такі потужні особистості жили довго і світили нам своєю мудрістю" – повідомив артист у фотоблозі.

Володимир Сичов

"Світла пам'ять вам, Валентине Йосиповичу!" – висловив співчуття актор в Instagram.

Дмитро Нестеров

"Помер геніальний Валентин Гафт. Я люблю не тільки його акторські роботи, але і вірші, які проникають в душу. Одного разу Валентин Йосипович порадив мені взяти до репертуару цей вірш: "Я будую подумки мости, Їхні вимірювання прості, Я будую їх з порожнечі, Щоб йти туди, де Ти. Мостами землю перекривши, Я так Тебе і не знайшов, Відкрив очі, а там... обрив, Мій шлях закінчений, я – прийшов. "Валентин Гафт. Вічна пам'ять..." – написав співак у фотоблозі.

Раніше OBOZREVATEL зібрав цитати, що говорив Валентин Гафт про Україну. Як виявилося, він негативно висловлювався про події в країні.