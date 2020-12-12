З'явилася реакція зірок на смерть актора Гафта

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З'явилася реакція зірок на смерть актора Гафта

12 грудня стало відомо про смерть російського актора Валентина Гафта.

85-річний артист помер після тривалої хвороби. Новина про втрату знаменитості сколихнула мережу. Більшість артистів висловила своє співчуття на сторінках в Instagram.

OBOZREVATEL зібрав першу реакцію знаменитостей, які висловили співчуття близьким та рідним Валентина Гафта.

  • Ірина Алфьорова

"Це жахлива новина. Це якийсь вісник поганий. Це неможливо. Мало того, що він чудовий актор, він чудова людина. Дивилася його останній спектакль ("Поки існує простір", 2018) з Саїдом Баговим, він був дуже енергійний. Потім інсульт... Він був розумний артист, це було так здорово. [Його смерть] це катастрофа", – розповіла акторка для "Газета.Ru".

Валентин Гафт у фільмі.

  • Олег Газманов

"Валентин Йосипович Гафт... Мудрий, тонкий, іронічний... Артист, поет, людина! Такий близький. Неначе частину душі відрізали таке відчуття. Прощайте, майстер. Дякуємо за все! Пам'ятаємо!" – відреагував на смерть артист.

Помер Валентин Гафт.

  • Максим Галкін

"Пішов Гафт. Світла пам'ять, Валентине Йосиповичу", – написав в Instagram гуморист.

Валентин Гафт помер на 86 році життя.

  • Олександр Левшин

"Полетів... #Великий #актор, #поет, #мислитель... Зрозуміло, що час невблаганний, але хочеться, щоб такі потужні особистості жили довго і світили нам своєю мудрістю" – повідомив артист у фотоблозі.

Валентин Гафт із Олександром Левшиним.

  • Володимир Сичов

"Світла пам'ять вам, Валентине Йосиповичу!" – висловив співчуття актор в Instagram.

Помер Валентин Гафт.

  • Дмитро Нестеров

"Помер геніальний Валентин Гафт. Я люблю не тільки його акторські роботи, але і вірші, які проникають в душу. Одного разу Валентин Йосипович порадив мені взяти до репертуару цей вірш: "Я будую подумки мости, Їхні вимірювання прості, Я будую їх з порожнечі, Щоб йти туди, де Ти. Мостами землю перекривши, Я так Тебе і не знайшов, Відкрив очі, а там... обрив, Мій шлях закінчений, яприйшов. "Валентин Гафт. Вічна пам'ять..." – написав співак у фотоблозі.

Валентин Гафт з Дмитром Нестеровим.

Раніше OBOZREVATEL зібрав цитати, що говорив Валентин Гафт про Україну. Як виявилося, він негативно висловлювався про події в країні.

смертьОлег ГазмановМаксим ГалкінВалентин Гафт