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19 вересня • оновлено в 08:06
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З'явилася несподівана інформація про Заворотнюк

17.1т Читати матеріал російською

Набряк мозку, який нібито стався у хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк, звернемо.

Про це заявив провідний науковий співробітник ННПЦ дитячої гематології, онкології та імунології імені Рогачова Борис Холодов, передає "Газета.ру".

Він додав, що через це стан на тих чи інших етапах діагностики, або лікування проходить досить велика кількість пацієнтів, які страждають пухлинами головного мозку.

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За його словами, потрібно визначити, через що розвинувся набряк, і чи є якась "лікувальна перспектива". Він підкреслив, що іноді разом з лікуванням пухлини йдуть і ускладнення, до яких належав і набряк.

Онколог уточнив, що навіть при пухлині мозку людина може зберегти працездатність на кілька найближчих років, якщо лікування ведеться правильно. Він також підкреслив, що з неоперабельною пухлиною можна прожити багато років.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Рамблер

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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