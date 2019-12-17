З'ясувалося, ким насправді виявився для Лободи Ліндеманн

Розкрито вульгарний сенс фотографії співачки Світлани Лободи з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Йдеться про знімок, який Лобода опублікувала в Інстаграм ще 4 січня 2019 року – в день народження Ліндеманна.

"З днем народження, мій найкращий в світі доктор," – написала тоді вона.

Після цього, цього літа, лідер Rammstein завів і свій особистий Інстаграм.

І там, крім іншого, він виставляє напоказ товари зі свого магазину.

Справа в тому, що ось уже багато років Тілль Ліндеманн торгує пенісами.

І у нього магазин Doctor Dick (що перекладається як "Доктор х*й").

Багато з цих пенісів співак робить своїми руками.

Тобто на тому фото за 4 січня 2019 року Лобода обіграла цей псевдонім Ліндеманна – "Доктор х*й", зайвий раз підтвердивши їх близькі стосунки і в черговий раз натякнувши на батьківство дочки Лободи Тільди, яка народилася 24 травня 2018 року.

До речі, недавно в магазинчику у Ліндеманна з'явилися футболки з кириличним принтом "Наааааах*й":

Футболка Фото з сайту магазину Ліндеманна

Дивіться також на OBOZREBATEL спільний кліп Лободи і Ліндеманна.

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