З'ясувалися несподівані деталі з життя соліста Little Big

Вокаліст гурту Little Big Ілля Прусікін, який представить Росію на Євробаченні-2020, розповів про своє непросте дитинство.

Чоловік народився і провів дитинство в сільській глушині - селищі Усть-Борзя Читинської області, пише "Експрес газета".

instagram.com/iliyaprusikin

"Якби ви були в Забайкаллі, в тому місці, в якому я жив, ви б побачили на місці селища міського типу місто-привид. Після 1991 року він фінансувався хр*н знає як. Без свого господарства можна було здохнути з голоду. У нас був один магазин, де продавали хліб. І продавали його по суботах. Рано вранці мене відправляли стояти в черзі. Іноді, коли я спізнювався, підходив, а хліба вже не було. Потім наше селище зовсім перестали фінансувати. Відключили світло, газ і воду. Жителям нічого не пояснювали. Це був 1995 рік. Які пояснення?! Хочете – їдьте, хочете – ні. На жаль, моя країна... ні, не країна... держава вбила мою батьківщину", – заявив музикант.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

До офіційної заяви Першого каналу щодо представника Росії на Євробаченні, деякі ЗМІ повідомили, що на конкурсі РФ буде представляти Олександр Панайотов. Пізніше з'ясувалося, що інформація виявилася фейком.

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