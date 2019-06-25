ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

З'ясувалися нечувані витрати Маркл і принца Гаррі на житло

1.5тЧитати матеріал російською

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл витратили понад три мільйони доларів на ремонт заміської резиденції членів британської королівської сім'ї — котеджу Frogmore.

Гроші на роботи були виділені зі щорічної допомоги королівській сім'ї, що фінансується платниками податків Британії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл

Metro

Новини
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео

У будівлі XIX століття були повністю замінені стельові балки та перекриття. Після завершення реконструкції у котеджі з'явилася "плаваюча" підлога і студія для занять йогою. Зазначається, що принц Гаррі і герцогиня Сассекська оплатили із власних коштів меблі і побутову техніку.

Котедж Frogmore

Котедж Frogmore

Homes and Property

Frogmore

Frogmore

Metro

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 травня 2019 року у принца Гаррі та Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

  • Малюк став сьомим у черзі спадкоємців престолу й отримає титул лорда Сассекського.

  • Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

  • 8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доправили з лікарні у резиденцію.

  • 8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel