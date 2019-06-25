З'ясувалися нечувані витрати Маркл і принца Гаррі на житло

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл витратили понад три мільйони доларів на ремонт заміської резиденції членів британської королівської сім'ї — котеджу Frogmore.

Гроші на роботи були виділені зі щорічної допомоги королівській сім'ї, що фінансується платниками податків Британії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Принц Гаррі та Меган Маркл Metro

У будівлі XIX століття були повністю замінені стельові балки та перекриття. Після завершення реконструкції у котеджі з'явилася "плаваюча" підлога і студія для занять йогою. Зазначається, що принц Гаррі і герцогиня Сассекська оплатили із власних коштів меблі і побутову техніку.

Котедж Frogmore Homes and Property

Frogmore Metro

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року у принца Гаррі та Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Малюк став сьомим у черзі спадкоємців престолу й отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доправили з лікарні у резиденцію.

8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.

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