"Зворушливо цілував ручки": чоловік Заворотнюк з'явився на публіці з однорічною донькою

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Петро Чернишов вперше за довгий час показав однорічну дочку Мілу.

Як передає КП, це сталося 27 грудня під час прем'єри шоу Тетяни Навки "Спляча красуня. Легенда двох королівств".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Телепрограмма.про

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Так, повідомляється, що через стан Заворотнюк Чернишов виглядає дуже пригніченим. Тому друзі, знаючи про його це, вирішили зробити чоловікові сюрприз.

У фіналі шоу Навка сказала Петру, що в залі знаходиться його однорічна дочка Міла.

"Чернишов взяв дитину на руки і виніс її на лід. Так зворушливо цілував однорічній дочці ручки, що вся арена плакала", – пише видання.

Петро Чернишов виніс на лід маленьку дочку Мілу КП

Петро Чернишов і Тетяна Навка КП

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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