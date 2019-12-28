"Зворушливо цілував ручки": чоловік Заворотнюк з'явився на публіці з однорічною донькою

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Петро Чернишов вперше за довгий час показав однорічну дочку Мілу.
Як передає КП, це сталося 27 грудня під час прем'єри шоу Тетяни Навки "Спляча красуня. Легенда двох королівств".
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Телепрограмма.про
Так, повідомляється, що через стан Заворотнюк Чернишов виглядає дуже пригніченим. Тому друзі, знаючи про його це, вирішили зробити чоловікові сюрприз.
У фіналі шоу Навка сказала Петру, що в залі знаходиться його однорічна дочка Міла.
"Чернишов взяв дитину на руки і виніс її на лід. Так зворушливо цілував однорічній дочці ручки, що вся арена плакала", – пише видання.
Петро Чернишов виніс на лід маленьку дочку Мілу
КП
Петро Чернишов і Тетяна Навка
КП
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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