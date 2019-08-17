Зводять з розуму: топ-3 найсексуальніших чоловіків-зірок в "Танці з зірками"

Новий сезон популярного українського шоу "Танці з зірками" стартує вже 25 серпня. Так, недавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які будуть радувати глядачів ефектними танцями на паркеті.

Серед найяскравіших і спокусливих зірок, які вийдуть на паркет можна зазначити не тільки жінок, а й чоловіків. OBOZREVATEL пропонує добірку з топ-3 найсексуальніших чоловіків-учасників "Танці з зірками-2019" (нижче ви можете проголосувати за улюбленця).

Володимир Остапчук (телеведучий і шоумен)

Олексій Яровенко (зірка серіалу "Хороший хлопець")

Даніель Салем (ведучий проекту "Одруження наосліп")

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі шоу "Танці з зірками" в цьому році стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Про кожного переможця шоу за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися у 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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