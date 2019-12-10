"Звірі єб*чі!" Моргенштерн гнівно відреагував на скандал в Одесі

У понеділок 9 грудня, у Одесі розгромили клуб "Палладіум", де в неділю 8 грудня відбувся концерт популярного репера Алішера Моргенштерна. Під час свого виступу він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "є**ною показухою".

Відео погрому на своїй сторінці в Facebook опублікував активіст Дем'ян Ганул.

Моргенштерн

Сам репер також відреагував на подію.

"Повне відео з концерту в Одесі. Поки ви це читаєте – довбо**би активісти громлять клуб, у якому ми виступали, і шукають дівчаток, які вчора з нами відпочивали. Звірі єб*чі, прочитали шматок вирваний з контексту в своїх ЗМІ і пішли, бл*ть, порядок наводити. Ось, ознайомтеся, будь ласка, з повним відео, під кожним своїм словом підписуюся. У згорілому коледжі 5 років не проводили перевірки, і замість того, щоб плакати і сумувати про загиблих, йдіть і ви*біть усіх, хто за це відповідальний. Народ, вас же цією жалобою тупо відволікають від проблем, прокиньтеся! Україно, я люблю тебе, ти знаєш, і ніякі довбо**би не завадять нам побачиться знову. Нах*й політику, нах*й тих, хто намагається нас посварити", – написав на своїй сторінці Алішер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі – "є**ною показухою".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!