Звинуватили 8 жінок: 80-річна зірка Голлівуду потрапив у секс-скандал

Щонайменше вісім жінок звинуватили 80-річного американського актора Моргана Фрімена в домаганнях і переслідуванні при роботі з ним на зйомках фільмів або рекламних заходах.

Він вибачився, відзначивши, що не хотів нікого образити спеціально, повідомив DW з посиланням на телеканал CNN.

В рамках журналістського розслідування телеканал поспілкувався з 16 людьми. Вісім з них звинуватили актора в домаганнях, ще вісім сказали, що були свідками такої поведінки. Деякі з них звинуватили Фрімена в неналежній поведінці в офісі його компанії Revelations Entertainment.

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Одна з жінок розповіла CNN, що актор спробував задерти їй спідницю і запитав, чи носить вона нижню білизну. Кілька жінок повідомили, що він часто дозволяв собі коментарі, об'єктом яких були їхні тіла. Одночасно ЗМІ зазначає, що інші опитані їм джерела спростували негідну поведінку Фрімена, описавши його як професіонала.

Після появи цієї інформації Фрімен заявив, що вибачається перед будь-ким, кого змусив відчувати себе незручно.

"Будь-який, хто знає мене або працював зі мною, чи знає, що я не той, хто може навмисно когось образити або змусити відчувати себе незручно. Прошу вибачення у всіх, хто відчував себе незручно - це ніколи не було моїм наміром", - йдеться в його заяві.

Як відомо, Морган Фрімен за свою 50-річну кар'єру зіграв більш ніж в 100 фільмах. Найвідоміші серед них "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна". У 2005 році він отримав премію "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану за фільм "Крихітка на мільйон".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше легендарного американського кінорежисера і коміка Вуді Аллена звинуватила в сексуальних домаганнях прийомна дочка Ділан Ферроу.