Звинувачували 9 жінок: легендарний тенор зважився на кардинальний крок через секс-скандал

Легендарний іспанський оперний співак Пласідо Домінго зважився на крайні заходи після звинувачень у сексуальних домаганнях з боку дев'ятьох жінок.

Як повідомляє Deutsche Welle, 24 вересня він заявив, що залишає один із найпрестижніших театрів у світі – Метрополітен-оперу, в якому працював понад півстоліття.

Уточнюється, що 25 вересня співак мав виконати партію на прем'єрі опери "Макбет" композитора Джузеппе Верді. Але цього не трапилося.

Пласідо Домінго Paul A. Hebert / Invision / AP

"Моя участь у постановці відволікатиме увагу від старанної праці моїх колег – як на сцені, так і за лаштунками", – сказав Домінго на генеральній репетиції.

Він іще раз наголосив, що відкидає всі звинувачення в домаганнях. Заяву артиста вже підтвердили представники Метрополітен-опери.

Пласідо Домінго

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні дев'ять жінок заявили, що, починаючи з кінця 1980-х років, Домінго схиляв їх до занять сексом, примушував до поцілунків або робив натяки сексуального характеру. Деякі навіть розповідали подробиці у фарбах.

Сам співак назвав скандал – звинуваченнями 30-річної давнини від неназваних осіб, заперечуючи свою провину.

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