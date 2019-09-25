Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Звинувачували 9 жінок: легендарний тенор зважився на кардинальний крок через секс-скандал

4.6т Читати матеріал російською

Легендарний іспанський оперний співак Пласідо Домінго зважився на крайні заходи після звинувачень у сексуальних домаганнях з боку дев'ятьох жінок.

Як повідомляє Deutsche Welle, 24 вересня він заявив, що залишає один із найпрестижніших театрів у світі – Метрополітен-оперу, в якому працював понад півстоліття.

Уточнюється, що 25 вересня співак мав виконати партію на прем'єрі опери "Макбет" композитора Джузеппе Верді. Але цього не трапилося.

Пласідо Домінго

Пласідо Домінго

Paul A. Hebert / Invision / AP

Новини
Зірку "Кармеліти" звинуватили в сексуальних домаганнях

"Моя участь у постановці відволікатиме увагу від старанної праці моїх колег – як на сцені, так і за лаштунками", – сказав Домінго на генеральній репетиції.

Він іще раз наголосив, що відкидає всі звинувачення в домаганнях. Заяву артиста вже підтвердили представники Метрополітен-опери.

Пласідо Домінго

Пласідо Домінго

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні дев'ять жінок заявили, що, починаючи з кінця 1980-х років, Домінго схиляв їх до занять сексом, примушував до поцілунків або робив натяки сексуального характеру. Деякі навіть розповідали подробиці у фарбах.

Сам співак назвав скандал – звинуваченнями 30-річної давнини від неназваних осіб, заперечуючи свою провину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Пласідо Домінго
Місце
Іспанія
Теги
секс скандал шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
2
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
руденко евгений
руденко евгений
этот безумный, безумный, безумный мир. Но дальше я ему завидую ещё меньше.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
П А
П А
Борисс Робот, похоже твой робот не понимает аллегорий.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Борисс Робот
Борисс Робот
руденко евгений, мир такой какой есть... а на счет безумия...??? похоже это твое "надбання"... проще говоря и так не контролируемый ум окончательно слетел с катушек...ПС психоделики и медитация тебе в помощь...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel