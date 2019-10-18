Звинувачує в цькуванні: за вдову зірки кіно з Росії заступився боєць ЗСУ

Колишніх коханих покійного актора Дмитра Марьянова Ольгу Аносову і Ірину Лобачову звинуватили у цькуванні його вдови Ксенії Бик.

Як повідомила телеканалу "Зірка" адвокат сім'ї покійного артиста Вікторія Крилова, відповідні звинувачення висунув друг Ксенії, який воює на боці Збройних сил України на Донбасі.

"Мені прислали скріншот якогось Соболєва, який звинувачує Данила (син), Ольгу Аносову, мене та Іру Лобачову в цькуванні Ксенії Володимирівни, чого не було ніколи. Відразу після цього йде повідомлення від цієї людини, на фотографії він у військовій формі, воює на Донбасі. Люди написали, що у нього достатньо велика біографія", – зазначила адвокат.

Новини В Україні помер відомий актор

За словами Крилової, їй нібито надсилали скріншот листи Ксенії до цього чоловіка, де йшлося: "мені не важливо, на якому ти боці барикад, бережи себе".

Ксенія Бик і Дмитро Мар'янов GLOBAL LOOK PRESS

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 жовтня 2017 року Мар'янов поскаржився на біль у нозі. Його скарги у реабілітаційному центрі для наркозалежних "Фенікс" сприйняли як звичайні спроби пацієнта будь-якими способами залишити заклад. Артиста тримали під замком.

Потім друзі Мар'янова подзвонили у швидку допомогу. Коли зрозуміли, що медики не приїдуть, вирішили везти актора своєю машиною. Мар'янов помер по дорозі в лікарню.

Пізніше також стало відомо, що проти медиків, які відмовилися оперативно надати медичну допомогу артисту, було порушено кримінальну справу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram