"Звідти всі біжать до нас": Фанатка Путіна Валерія вибухнула абсурдною заявою про Україну

Російська співачка Валерія, яка підтримує президента РФ Володимира Путіна і анексію Криму, відзначилася абсурдною заявою про Україну.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатия Манучи" вона заявила, що в країні немає економіки і все зруйновано. Так Валерія прокоментувала питання про те, чи багато вона роботи втратила через заборону на в'їзд в Україну (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не багато втратила роботи через заборону, тому що де там особливо працювати залишилося? Всі українські артисти до нас приїхали, там що залишилося? Там економіки немає, все зруйновано. Звичайно погано, що ми розділені і з мене зробили ворога народу, але якийсь момент був гострий", — сказала Валерія.

співачка Валерія Фото: aif.ru

Також співачка додала, що сподівається на те, що президент України Володимир Зеленський зніме заборону на в'їзд російських артистів в країну.

"Звичайно, я сподіваюся. Але це не означає, що я завтра туди поїду. Але просто сам факт і якась несправедливість ... А чому власне то мені заборонили в'їзд?", — зазначила Валерія.

Кадр з інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатия Манучи"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія написала, що віддала б свій голос на президентських виборах за Володимира Зеленського, тому що він "розумний, розсудливий чоловік, зможе зупинити свавілля щодо артистів, музикантів і представників інших творчих професій".

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