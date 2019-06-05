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"Звідти всі біжать до нас": Фанатка Путіна Валерія вибухнула абсурдною заявою про Україну

1.5тЧитати матеріал російською

Російська співачка Валерія, яка підтримує президента РФ Володимира Путіна і анексію Криму, відзначилася абсурдною заявою про Україну.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатия Манучи" вона заявила, що в країні немає економіки і все зруйновано. Так Валерія прокоментувала питання про те, чи багато вона роботи втратила через заборону на в'їзд в Україну (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я не багато втратила роботи через заборону, тому що де там особливо працювати залишилося? Всі українські артисти до нас приїхали, там що залишилося? Там економіки немає, все зруйновано. Звичайно погано, що ми розділені і з мене зробили ворога народу, але якийсь момент був гострий", — сказала Валерія.

"Звідти всі біжать до нас": Фанатка Путіна Валерія вибухнула абсурдною заявою про Україну

співачка Валерія

Фото: aif.ru

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Також співачка додала, що сподівається на те, що президент України Володимир Зеленський зніме заборону на в'їзд російських артистів в країну.

"Звичайно, я сподіваюся. Але це не означає, що я завтра туди поїду. Але просто сам факт і якась несправедливість ... А чому власне то мені заборонили в'їзд?", — зазначила Валерія.

"Звідти всі біжать до нас": Фанатка Путіна Валерія вибухнула абсурдною заявою про Україну

Кадр з інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатия Манучи"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія написала, що віддала б свій голос на президентських виборах за Володимира Зеленського, тому що він "розумний, розсудливий чоловік, зможе зупинити свавілля щодо артистів, музикантів і представників інших творчих професій".

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Місце
Росія
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Тарас Бор
Тарас Бор
"Экономики нет и всё разрушено.Но если снимите запрет,я приеду."Но нахуа быть ну настолько тупой??!!!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Очередная тупая самка коцаба. На паРаше другие не водятся!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну все конкретно. Ми ж канібали.
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