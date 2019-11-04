"Звичайно, був": Влад Яма вперше розповів правду про роман із Могилевською

Хореограф Влад Яма через 13 років після участі в проекті "Танці з зірками" розповів про відносини з Наталею Могилевською.

Свого часу чутки про роман танцюриста і співачки з'являлися в мережі регулярно. Самі ж зірки здогадки про близькі відносини не спростовували, але і не підтверджували. Це ще більше підігрівало інтерес до пари.

Наталя Могилевська і Влад Яма Інстаграм "Танці з зірками"

Втім, як виявилося, громадськість все-таки мала рацію – роман між Владом і Наталею був! Про це розповів сам Яма під час одинадцятого ефіру "Танців з зірками". Так, 3 листопада танцюрист і співачка повернулися на паркет шоу і виконали короткий танець.

Під час ефіру Влад нарешті відповів на питання, яке цікавило всіх фанатів:

"Чи був у нас з Наталкою роман? Так, звичайно, був".

Наталя Могилевська і Влад Яма Інстаграм "Танці з зірками"

У своєму Instagram Яма також поділився спільним фото з Могилевською, яке викликало почуття ностальгії у всіх підписників.

Наталя Могилевська і Влад Яма Інстаграм "Танці з зірками"

"Неповторна пара", "Ось це поворот", "Кращі", "Найкраща пара за всі сезони", "Пара вийшла неперевершена", "Влад кращий вчитель", "Наталя дуже схожа на вашу дружину", - писали в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 3 листопада на каналі "1 + 1" відбувся 11 прямий ефір шоу "Танці з зірками". На цей раз темою вечора стало повернення героїв. В результаті проект покинули Олексій Яровенко і Олена Шоптенко.

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